Türkiye Gazetesi

TRT Haber'e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Bilgin, "Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak." dedi.

“ÇALIŞMA 5 MİLYON 300 BİN EMEKLİYİ KAPSIYOR"

Bakan Bilgin, “Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız” ifadelerine yer verdi.

"MAAŞLARA ETKİSİ KATLANARAK ARTACAK"

Aralık ayında da bir düzenleme yapılacağına değinen Bakan Bilgin, “Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak” dedi.

“BİZ ADİL OLANI, DÜZGÜN OLANI YAPTIK”

Bilgin, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Ben halkımızın Türkiye'nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum. Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi” diye konuştu.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde” dedi.

Ek gösterge düzenlemesi sonrası hangi memur kaç para maaş alacak? Ek gösterge düzenlemesiyle, memur maaşları 1.234 ila 1.391 lira arasında, ikramiyeler ise 44.500 ila 50.150 lira arasında artacak

Erdoğan 3600 ek gösterge detaylarını tek tek açıkladı, işte maaşlardaki artış! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda tüm memurların heyecanla beklediği 3600 ek göstergenin detaylarını paylaştı, işte maaşlardaki artış.