Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 lira ve 1000 lira prim, arpaya ise ton başına 5 bin 500 lira ve 500 lira prim ödemesi yapılacağı müjdesini verirken, hükûmet daha önce de "ekilmedik yer kalmasın" diye 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya yükseltmişti. Diğer yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü de hububat üreticisine destek verecek. Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve lisanslı depolarda hububat alımı yapacağını duyuran TMO'nun vereceği destekler şöyle:

> Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikaleyi kota sınırı olmadan TMO’ya satabilecek.

> Ürünlerini lisanslı depolara teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. Ürün bedeli, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde banka hesaplarına yatırılacak.

> Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi hâlinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi imkânı bulunuyor.

> İş yerleri veya lisanslı depolar üzerinden TMO’ya buğday ve arpa satan üreticilere ton başına buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat alım primi verilecek. Üreticilerin bu uygulamadan faydalanmaları için ürünlerini 1 Eylül’e kadar TMO’ya satmaları gerekiyor.

> Borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacak. Boşaltma ücreti alınmayacak.

> Önceki yıllardan farklı olarak geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacak.

> Ayrıca üreticilerimiz her yıl bakanlık tarafından verilen fark ödemesi, mazot, gübre ve sertifikalı tohumluk desteklerinden faydalanacak.

> TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsaları üzerinden de hububat alımı yapacak. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecek.

> TMO'dan tüm desteklerin yanı sıra sert ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 lira ilave fiyat verecek.

19,5 MİLYON TON ÜRETİM

TÜİK'in tahminlerine göre bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 19,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 48 artışla 8,5 milyon ton olması bekleniyor.

DEKAR BAŞINDA 500 KİLO VERİM

Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye’de buğday hasadı başladı. Düziçi’nde hasat şenliği başlarken, dekar başından 500 kiloluk verim çiftçinin yüzünü güldürdü. Her ne kadar Çukurova'nın bereketli topraklarında yüksek verim beklense de tahıl ambarı İç Anadolu'da durum farklı . Özellikle akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış sebebiyle çiftçiler tarlalarına gübre atamazken, dekar başına 200-250 kilo rekolte bekleniyor.

UN SANAYİCİLERİ FİYATTAN MEMNUN

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, buğday fiyatlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Artıştan çok mutlu olduk. Yüzde 213'ü aşan oran beklentileri karşıladı” dedi. Tezcan, fiyatın buğday üretimini teşvik edeceğini ifade ederek “Gelecek yıllarda çiftçimizin buğday ekme konusunda daha istekli olacağını, özellikle sulak olmayan kırsal alanlarda ekimin artacağını düşünüyoruz. Buğday ekim alanlarında yıllardır süren daralmayı durdurmasını bekliyoruz. Sulu tarımda ekilen ürün çeşidi arttığı için orada arzu edilen yükselişi göremeyebiliriz” diye konuştu.

ŞEKER FİYATLARI BEŞ YILIN ZİRVESİNDE

Şeker fiyatları, en büyük ihracatçı konumundaki Brezilya'da üreticilerin etil alkol üretimine yöneleceği ve tedarikin azalacağı beklentisiyle rekor kırdı. Beyaz şeker vadelileri New York’ta yüzde 3,3 yükselirken Londra piyasasında 2016 Ekim ayından beri en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 2,4 yükselişle ton başına 591,90 dolardan işlem gördü. Ham şeker de New York piyasasında yüzde 2 değer kazandı.

Ukrayna buğdayı yüzde 25 indirimle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya, Ukrayna ve BM ile tahıl koridoru konusunda anlaşmaya yakın olduklarını, ayrıca Ukrayna’dan alınacak tahıl ürünlerinde yüzde 25 indirim yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı AK Parti Kızılcahamam Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere müjdeyi duyurdu. Buğday alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun.” dedi.