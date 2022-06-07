Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Küresel krizin en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Türkiye’de de başta enerji maliyetlerinin getirdiği yük ve döviz kuru ile enflasyondaki artış bütçe hedeflerinin şaşmasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre özellikle sağlık alanındaki bazı harcama kalemleri, temmuzda yapılacak maaş zamları, enerji alanında vatandaşa verilen destekler, zorunlu yatırım harcamaları ve malzeme alımları gibi konularda ek bütçe gündeme gelebilir. AK Parti kulislerinde, tam olarak hangi kalemler için ek ödenek talep edileceği konusunda hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

20 YILDA İLK OLACAK

Ek bütçe yapılması konusunda karar alınması durumunda 20 yıllık AK Parti iktidarları dönemlerinde ilk kez ek bütçe çıkarılmış olacak. AK Parti’nin iktidara geldiği yıl olan 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 2003 bütçesinin hazırlık sürecinde takvim yetişmeyeceği için geçici bütçe çıkarılmıştı. Yine 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra hükûmet kurulamadığı için 1 Kasım 2015’te yenilenen seçimler sebebiyle 2016 bütçesi çıkarılana kadar geçici bütçe kanunu çıkarılmıştı. AK Parti 20 yıllık iktidarı süresinde ek bütçe çıkarmaya ise ihtiyaç duymamıştı.

FRANSA DA YÜKSELTİYOR

Öte yandan bütün dünyada enflasyon problemi çığ gibi büyüyor. Fransa Maliye Bakanı Le Maire enflasyonla mücadele etmek durumunda olduklarını belirterek “2023 yılında bunu telafi etmek için enerji faturaları yükseltilmeyecek. Ek finansman ihtiyacı, hükûmet bütçesinden yaklaşık 2 milyar avro” olarak açıklama yaptı.

3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışma Bakanı Bilgin ve Hazine Bakanı Nebati'nin saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yoğun çaba sarfediyoruz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon karşısında asgari ücretlileri ve sabit gelirlileri ezdirmemek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.