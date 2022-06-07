Türkiye Gazetesi

Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de yeni teknolojilere ilgi her geçen gün artıyor. Yapay Zekâ Politikaları Derneğinin (AIPA) ‘Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki’ çalışmasının sonuçlarına göre, Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de ‘metaverse’ kelimesini duyma oranı yüzde 58,1'e ulaştı. AIPA Kurucusu ve Başkanı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yapay Zekâ Komite Üyesi Zafer Küçükşabanoğlu, sayısı 26,5 milyon olan ‘Z kuşağı’na öncelik verdiklerinin altını çizerek, Kuantum Araştırma ile 12 ilde 1.356 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre Kasım 2021'de yüzde 41 olan ‘metaverse’ kelimesini duyma oranı, Mayıs 2022'de yüzde 58,1'e yükseldi. NFT'nin duyulma oranı ise yüzde 48,7 iken, bu konuda bilgi sahibi olma oranı yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti. Küçükşabanoğlu, “Türkiye metaverse kelimesini duymaya devam ediyor ama ciddi bir bilgi eksikliği var. Bu sebeple başta STK'ler olmak üzere herkese büyük görev düşüyor. Ankara ve İstanbul'da ise metaverse evrenini duyma oranı yüzde 65-70 civarında” ifadesini kullandı. Küçükşabanoğlu, söz konusu yüzde 58,1'lik kitlenin yüzde 6,1'inin metaverse evreninde arazi satın aldığını belirterek, bunların çoğunluğunu Z kuşağının oluşturduğuna dikkati çekti.

DEVLET ‘METAVERSE’TE OLMALI

Gençlerin metaverse evreninde arazi satın alma eğiliminin artacağı öngörüsünde bulunan Küçükşabanoğlu, erkeklerin arazi satın alma eğiliminin kadınlara göre daha fazla olduğunu aktardı. Kadınların annelik içgüdüsüyle yüzde 65,6 ile söz konusu evrenden kaygılı olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, erkeklerde bu oranın yüzde 58,5 olduğunu belirterek, “Toplum, devletin metaverse evreninde olmasını yüzde 41 ile istiyor. Toplum devletin gerekli regülasyonu koymasını bekliyor” görüşünü dile getirdi. Küçükşabanoğlu, metaverse evreninde deneyim yaşamayı isteyenlerin oranının yüzde 63,9 olduğunu vurgulayarak, bunların yüzde 10,7'sinin Z kuşağından oluştuğunu kaydetti.

OYUN DENEYİMİ İLK SIRADA

“Türkiye metaverse evreninde deneyim yaşamak istiyor” diyen Küçükşabanoğlu, şöyle devam etti: Burada yüzde 14,3 ile oyun deneyimi ilk sırada yer alırken bunu arazi, arsa satın alımı, coin, seyahat ve gezi gibi aktiviteler izliyor. Metaverse evreninde yaşanması düşünülen deneyimlerde ise arazi almak konusunda Z kuşağı yine ilk sıradayken, dünyayı, ülkeleri gezmek isteyen kadınlar öne çıkıyor. 'Gerçekte yapamayıp metaverse evreninde yapacağınız aktivite nedir?' diye sorduğumuzda, yüzde 20,3 ile uçmak, uçarak gezmek ilk sırada gelirken, bunu gezi seyahat, dünyayı gezmek, ticaret ve arazi sahibi olmak izliyor.

GÖBEKLİTEPE'DE METAVERSE VE YAPAY ZEKÂ KONUŞULACAK

‘İnsanlığın başlangıç noktası’ olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, yarın geleceğin teknolojilerinin de konuşulacağı yapay zekâ ve metaverse etkinliğine ev sahipliği yapacak. “Yapay zekâ ve metaverse kavramlarının 2030 yılına kadar dünya ekonomilerinde oluşturacağı pastanın yaklaşık 25 trilyon dolar olması bekleniyor” diyen AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, şöyle konuştu: Ülke olarak bu pastadan payımızı almak için daha çok bilgilenmemiz gerekiyor. AIPA olarak yapay zekâ ve metaverse konuları hakkında halkımızı daha fazla bilinçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle de ilk başta Türkiye'nin 7 bölgesinden birer ilde, daha sonra da 81 ilin tamamında faaliyetlerde bulunarak bu hedefimizi gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu faaliyetlerimizin de ilkini Göbeklitepe'de gerçekleştirmek istedik.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.