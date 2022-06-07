Türkiye Gazetesi

Gecekondularını yenileyenlerin de bu kapsama alındığına işaret eden Özelmacıklı, şöyle konuştu: Evini veya iş yerini kendisi dönüştürmek isteyenler için riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira desteği veriliyor. Şimdiye kadar riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birim sayısı 844 bin 398 iken riskli yapı tespiti sonrasında yıkılan bağımsız birim sayısı 752 bin 845 oldu. Bu kapsamda aciliyet arz eden 1,5 milyon bağımsız birimin yenilenmesi hedefleniyor. Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından da 20 milyar üzerinde harcama yapıldı. Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, iş yeri yapım kredisi, iş yeri edinme kredisi tutarları Şubat ayında 400 bin TL'ye yükseltilmişti. Birden fazla bağımsız bölümü bulunan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1 milyon Türk Lirası olan kredi tutarı 2 milyon TL yapılmıştı.

Ülke genelinde yetki belgesi alan 40 bine yakın emlak işletmesi sahibi ve 100 binin üzerinde emlak danışmanı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Emlak danışmanları ve işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu en iyi bilen kişilerdir. Dönüşüm sürecine emlak işletmeleri de dâhil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

EV FİYATINI ŞİŞİRİP RİSKE GİRMEYİN!

Emlak fiyatlarındaki manipülasyonu önlemek için internet ortamında yayınlanan ilanlar takibe alınırken, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyi önleyeceğine işaret eden Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Düzenlemeye uymayan satıcıların ciddi yaptırımlarla karşılaşma olasılığı yüksek. İş modelimiz sayesinde gayrimenkul satıcılarının fiyat artırarak kendilerini riske atmasına gerek kalmıyor, fiyatlar ciddi alıcıların rekabetçi teklifleri sayesinde şeffaflıkla artıyor” dedi.

Müteahhidin skandalını kentsel dönüşüm ortaya çıkardı Bahçelievler’de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü.

İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor Artan inşaat maliyetleri birçok kentsel dönüşüm projesinin durmasına sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar mahkeme kapılarını aşındırırken müteahhitler ise yüksek maliyetlerden şikâyetçi. Hâlâ İstanbul’da dönüşümü devam eden 300 bin konut yer alıyor.