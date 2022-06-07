Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını duyurmuş, 1994'ten beri yapılan en kapsamlı düzenlemenin ilk adımı için hazırlıklar başlamıştı. Nihayet 3600 ek göstergede sona gelindi. Daha önce sadece öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri yararlandığı 3600 ek göstergenin kapsamı 5.3 milyon kamu görevlisini daha kapsayacak şekilde genişletildi.

1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 2200'den 3000'e çıkarılacak.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak. Artış hali hazırda emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yansıtılacak.

DÜZENLEME OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde gerçekleşecek.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ek gösterge esas itibariyle memurun kadro, unvan/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu, eğitim durumu esas alınarak belirleniyor. Ek göstergesiz yardımcı hizmet sınıfındaki memurlar da dâhil olmak üzere 8000 ek göstergeye kadar olanlara 600 puan ilave ederek ek gösterge sistemi yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla, tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

TBMM ÜYELERİNİN EK GÖSTERGESİ DE YÜKSELDİ

Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi. Bu kapsamda, sistemde köklü değişikliklerle birlikte reform anlamına gelen bu düzenlemeyle TBMM üyelerinin ek göstergesi de 9000'e çıktı.

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesin etkisinin temmuz ve ocak zamlarıyla daha da artacağını söyledi. Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" dedi.Memurların maaşlarında küçük de olsa artış sağlanmasının ötesinde asıl emekli ikramiye, aylıklarında ciddi kazanımlar getirileceğini belirten Erdoğan, yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de gerçekleştireceklerini ifade etti.

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYESİNE DÜZENLEME NASIL YANSIYACAK?

30 yıllık bir şube müdürünün maaşı bugünkü hesap itibarıyla 156 lira yükselecek. Emekli aylığı ise 5.471 liradan 5.627 liraya ulaşacak.

Genel müdür maaşında 117 lira artış, emekli ikramiyesinde 4.230 lira artış olacak. 14 bin 217 lira alan genel müdürün emekli aylığı 14 bin 334 liraya çıkarken, ikramiyesi de 300 bin liradan 304 bin 974 liraya yükselecek.

2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1.391 lira farkla 6.861 lira olacak.

Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir öğretmenin ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1.234 lira artacak.Buna göre 5.627 lira olan aylığı 6.861 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 202 bin 090 liradan (44.499 lira artışla) 247 bin 408 liraya çıkacak.

EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI

Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor.

YÜZDE 20-25 ARTIŞ DEMEK

Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1.390 lira artış olacak. İkramiyesi de 50 bin lira artacak.Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Reformist, kapsayıcı ve anlamlı Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, "Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır." yorumunu yaptı.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek göstergenin detayları paylaştı. Ayrıca Bakan Bilgin, çalışanları enflasyonun tahribatına karşı koruyacak olan bir düzenlemenin temmuzda yapılacağını söyledi.

Erdoğan 3600 ek gösterge detaylarını tek tek açıkladı, işte maaşlardaki artış! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda tüm memurların heyecanla beklediği 3600 ek göstergenin detaylarını paylaştı, işte maaşlardaki artış.