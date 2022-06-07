Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılarak yapılacak aramada, sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar daha sonra verilecek.

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: YATIRIMLARI KISMAK YERİNE GELİŞTİRDİK

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türkiye'nin dünya genelinde enerji krizinin yaşandığı dönemde yatırımları kısmak yerine geliştirdiğini belirterek, "Bunun sonuçlarını TPAO olarak hem yurt içi üretimde hem de yurt dışındaki projelerde varlığımızın büyümesiyle almış durumdayız" dedi.

Tüm dünyada etkisini sürdüren enerji krizinde dünyanın en büyük enerji pazarlarından biri olan Avrupa'nın çözüm arayışı içerisinde olduğunu belirten Bilgin, sürdürülen projelerle TPAO'nun hem Avrupa hem de Türkiye'nin enerji güvenliği açısından küresel enerji sektöründe önemli yol oynamak istediğini kaydetti.

Bilgin, dünyada yaşanan enerji krizinin son dönem jeopolitik riskleriyle izah etmenin tam olarak doğru olmayacağını, krizin daha geniş bir perspektif içerisinde, salgın öncesi ve sonrası süreci da dahil ederek değerlendirilmesi gerektiği söyleyerek şunları kaydetti:

"2019'da, petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım toplamı 560 milyar dolar iken 2020 yılında pandemi sonrası etkiyle beraber 400 milyar dolara düştü. Aslında kısacası sektörün 160 milyar dolarlık yapmadığı bir yatırım var. Bu yapılmayan yatırımın desteklemediği üretim bugün aslında talebin pandemi sonrasında tekrar toparlanmasıyla beraber yerine ikame edilemediği için hem petrol hem de doğal gaz fiyatlarında yukarı doğru bir yönelim oluşturuyor. Dolayısıyla aslında petrol ve doğal gaz fiyatları, mevcut jeopolitik risklerden ziyade aslında pandemi süreci ve pandemi sonrasında gelişen şartlardan etkilenmiştir."

Petrol bulunan köy bayram yerine döndü: Şimdi telefonları susmuyor Manisa'da bahçesini sulamak için çeşmeyi açan çiftçi su beklerken gelen siyah sıvıyla şoku yaşadı. Sıvıya ateş tutan çifti maddenin alev almasıyla hemen ekiplere haber verdi. Sıvıyı incelemeye alan ekipler maddenin petrol olduğunu bildirince köy bayram yerine döndü.