Türkiye Gazetesi

İhlas Pazarlama A.Ş.’nin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, çalışanlarına da ferah bir çalışma ortamı sunabilmek için Türkiye genelinde başlattığı değişim ve dönüşüm son hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede İhlas Pazarlama Ankara Temsilciliği, Ankara’da bulunan Mevlana Bulvarı üzerindeki Karbeyaz Plaza’nın 8-9 ve 10’uncu katında yaklaşık 150 kişilik kadrosuyla hizmet vermeye başladı.

Gerçekleştirilen açılış törenine İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz ve birçok personel katıldı.