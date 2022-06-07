Türkiye Gazetesi

İzmir'de vatandaşlar tarafından sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geliyor. Ürünlerin bu hafta içerisinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kararıyla 4 liradan satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, üyelerin zam konusundaki taleplerini birliğe bildirdiklerini söyledi. Erişen, birliğin kararıyla 2 ya da 3 gün içerisinde gevrek ve boyozun yeni tarife üzerinden satılacağını ifade etti.

İzmir'de suya zam geldi İzmir'de suya yüzde 15 zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi zammın 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmasına karar verdi.