Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine nakit dengesinin mayıs ayında fazla verdiğini açıkladı. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

HAZİNE NAKİT DENGESİ FAZLA VERDİ

Hazine nakit dengesi, mayısta 149 milyar 233 milyon lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yoğun çaba sarfediyoruz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon karşısında asgari ücretlileri ve sabit gelirlileri ezdirmemek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Kesin diyerek duyurdu Son dakika; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.98 gerçekleştiğini belirterek, ''Enflasyonun artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor'' dedi.