Türkiye Gazetesi

Piyasalarda devam eden yukarı yönlü hareketlilik, altın ve dolar piyasasında da yükselişi tetiklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yükseliş grafiğini sürdüren ve yatırımcısını sevindiren 24 ayar altının gram fiyatı dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle 997 TL seviyelerini görerek 1000 liraya yaklaştı. Ons altın ise sınırlı yükselişini sürdürdü.

7 HAZİRAN'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

24 ayar altının gramı, yılın en yüksek seviyesine gelerek 1000 liraya dayandı. Yurt içinde dolar/TL kurunun 16,75 seviyelerinde devam etmesiyle gram altın yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde 997 lira seviyelerini gören gram altının bu hafta 1000 lirayı aşması bekleniyor.

Fed'in faiz artırımına gitmesi halinde altın fiyatlarını baskılayacağı öngörülüyor.

"GÖZLER ABD’NİN ENFLASYON VERİLERİNDE"

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının emtia piyasalarında oynaklığa neden olduğunu kaydetti.ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle güçlenirken; bu durum altın fiyatlarını baskılanıyor.

ABD tahvil faizleri yüzde 3,06 seviyesinin üzerini görürken; ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise 102 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Analist İslam Memiş, kısa süre önce yaptığı açıklamada altın fiyatlarının Temmuz ayında 1000 lira bandını aşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

“GRAM ALTIN 1000 LİRAYA GÖZ KIRPTI”

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolar fiyatında kırmızı çizgi değerlendirmesinde bulunarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memiş sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, ''Gram altın 1.000 liraya göz kırptı. Serbest piyasalarda 992 lira. Bakalım yeni ürün açıklanmadan test edecek mi?'' ifadelerine yer verdi.

Gram altın 980 TL üzerinde tutunursa yeni hedefin 1.050 lira olacağına işaret etti. Bu paylaşımların ardından akşam saatlerinde altının gram fiyatı 999 lira seviyelerini gördü.

Altın ters köşe yaptı! Uzmanlar bile şaştı kaldı Küresel belirsizliklerin arttığı ve merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadeleye odaklandığı bir dönemde tırmanışa geçmesi gereken altın fiyatları deyim yerindeyse yerinde sayıyor.

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş gram altın için yeni seviyeyi açıklayarak zarar uyarısında bulundu Altın ve dolar kurundaki fiyat dalgalanmaları hem vatandaşın hem de yatırımcıların gündeminde. Gram altın yeni haftayla beraber yükselişe geçerek 990 TL’ye kadar dayandı. Dolar ise geçen haftadan beri yükselişini sürdürüyor. Sıkıntılı bir sürece girildiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise alım yapacakları uyardı. Bu dönemde alım yapılmanın riskli olacağını söyleyen İslam Memiş, “Duvara toslayacaklar. Büyük kaybedecekler.” dedi.

‘Büyük bir küresel krize hazır olun’ diyen İslam Memiş’ten kritik uyarı: Ekim ayına dikkat, gram altın uçacak Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor. Gram altın 990 TL’ye kadar dayanırken çeyrek altın 1625 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise 16,58 TL’ye kadar tırmandı. Piyasalardaki yükselişler sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İşlem Memiş’ten çok kritik açıklamalar geldi. Ekim ayına dikkat çeken İslam Memiş, ‘Hazır olun, Ekim’de büyük bir küresel kriz geliyor.’ uyarısında bulundu. Artık tüm dünyada piyasaların değiştiğini belirten İslam Memiş, ‘Artık nakitin değerli, malın değersiz olduğu bir sürece girdik.’ ifadelerini kullandı.