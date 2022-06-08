Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Hükûmet, Türkiye’de yıllardır tartışma konusu olan Kamu Personel Rejiminin yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma başlattı. Memurlara ek göstergenin ardından ikinci adımda 530 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınması için düğmeye basıldı. Bu çalışma ile sözleşmeli personele kadro imkânı verilecek. Ancak bu tercihe bırakılacak. Kamuda sözleşmeli çalışanlar isterse kadroya geçecek, isterse bulundukları statüde çalışmaya devam edecek. Kadroya geçenlerin, tayin, görevde yükselme gibi problemleri bitecek. Çoğunluğu Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel, eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi yeni haklara kavuşacak.

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’

Hükûmetin bir diğer önemli başlığı ise Kamu Personel Rejiminin sil baştan yeniden düzenlenmesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, kamudaki farklı statülerde sadeleştirmeye gidilmesi ve ücret farklılıklarının ortadan kaldırılması için çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşan bir teknik komisyon oluşturulacak. Komisyon Türkiye’de uygulanan Kamu Personel Rejimini baştan aşağı tarayacak, dünya örneklerini inceleyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uygun bir personel rejimi hazırlayacak. Yeni sistemin en önemli ayağını, kamuda çalışanların yaptıkları işlere göre farklı ücret uygulamalarına son verilmesi oluşturacak. Bir anlamda, ‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesinin kamuda tam olarak geçerli olması için sistem yeniden kurgulanacak.

YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “Sayın Cumhurbaşkanı’mız bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışması yapılması konusunda talimatı oldu. O konuda ayrıca bir düzenleme yapacağız. Orada da adaleti gözeten, fonksiyonel farklılaşmayı ön plana çıkaran bir çalışma yapacağız” diye konuştu. Çalışanlarla ilgili farklılıkları, eşitsizlikleri hatta haksızlıkları ortadan kaldıran kapsamlı bir çalışmayı yapacaklarını belirten Bakan Bilgin “Bir anlamda kamu personeli rejiminin yeniden inşa edilme sürecidir, sözleşmelilerden sonra önümüzde duran çalışmalardan biri de budur” dedi.

SADELEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Kamu Personel rejimi üzerinde yapılacak yeni düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 39 ayrı statüde bulunan sözleşmeli personel sisteminde de sadeleştirilmeye gidilecek. Kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek.

Beklenen tablo yayınlandı: 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı.