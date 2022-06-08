Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Havaların ısınması ve üretimin artması ile meyve ve sebze fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Ancak bu durum stokçuları memnun etmiyor. Antalya Gazipaşa ilçesinde araziye dökülen sebzeler durumu net bir şekilde açıklıyor. Piyasaya ürün sürmek istemeyen ve bu yolla fiyatların artmasına neden olan stokçular yenebilecek durumda olan sebzeleri boş arazilere döküyor. Sektör temsilcileri fiyatların artması için piyasaya mal verilmediğini söylüyor. Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan ise “Bu ürünler sofraya uygun değil” dedi.

GIDA DARBESİ YAPILIYOR

İstanbul Ziraat Odaları Derneği Başkanı Ömer Demir “Türkiye’de 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi gıda darbesi ile yapmaya çalışıyorlar. Sadece bir üreticinin işi değil bu, bunun içinde marketi de var, komisyoncusu da var, depocusu da var. Bir zincir hâlinde operasyon çekiliyor. İnsanlar ucuza alabilmek için geç saatte pazara giderken, bu kadar ürünü çöpe atmak vatan hainliğidir. Bu ürünlerin en kötüsü bile kullanılır. Ayrıca bu kadar sebzeyi o araziye götürmek de maliyet. Köyde hayvanlara verseniz yerler bunları” dedi.

ÜLKE BATSIN İSTEYENLER VAR

Ülke batsın diye bekleyen bir kesim olduğunu söyleyen Ömer Demir “Bakın hububata destek açıklandı, zam açıklandı. Beğenmeyenler var. Açıklanan bu rakam dünya borsaları ile eş değer. Neden memnun olmuyorsun. Çünkü derdi başka. Bu operasyonu yapanlar ülkeye PKK kadar zarar veriyor. Bir ekmeği bölüşemedik. Yazık bu vatandaşlara” dedi.

SOFRAYA UYGUN DEĞİL

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, ürünlerin bozuk olduğunu iddia ederek “Bunlar, işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler. Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor. Bu ürünler akşamüzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz” dedi.

YENİ HAL YASASI İLE FIRSATÇILIK BİTECEK

Sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü dönüşümlerin hayata geçirileceği Hal Yasası’nda sona gelindi. Yasa ile fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. İlk olarak fiyatları etkileyen tekelleşmenin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yeni hallerin açılması sağlanacak. Hallerin modernizasyonu sağlanarak forklift kullanımının yaygınlaştırılması gibi teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak. Bununla maliyetlerin daha da azaltılması hedefleniyor. Ürünün tarladan raflara kadar takibini yapacak bir sistem oluşturulacak. Yeni düzenlemeler ile sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile oluşan israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Fiyatların artmasına neden olan etkinlerden birinin de hal esnafının birbirine ürün satması olduğu değerlendiriliyor. Ürünlerin el değiştirmesinin fiyat artışını da beraberinde getirdiği belirtilirken, bunun önlenmesine yönelik bir adım atılabileceğine dikkat çekiliyor.

Sosyal medyada tepki toplamıştı! Çöpe dökülmüş sebzeler için açıklama geldi Sosyal medyada yer alan birçok sebze ve meyvenin çöplük alana atıldığı görüntülerin ardından Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan'dan açıklama geldi. ​Fidan "Bu ürünler sofraya uygun değil." dedi.

Sebzeden sonra meyve de ucuzlayacak Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirterek “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.