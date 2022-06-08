Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki yükseliş sürüyor. Dolar kuru serbest piyasada 17 TL sınırına kadar ulaştı. Euro ise 18,20’nin üzerine çıktı. Peki dolar neden yükseliyor? Dolar kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba günü döviz kurlarında son durum…

DOLAR 17 TL’Yİ AŞTI

Dolar/TL kurunda hafta başında başlayan yükseliş ivmesi sürüyor. Kur bu sabah 17 seviyesini aştı.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise 18,20'nin üzerini gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolardaki yükselişte enflasyon oranları ve tarım dışı istihdam verileri etkili oldu. ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Gram altında rekor seviye! 1000 lira sınırını geçti: 8 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Altın fiyatlarında yükseliş başladı. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altında beklenen yükselişler başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının Haziran aylarında yükselişe geçeceğini ve 1000 TL’ye kadar ulaşacağını söylemişti ve beklenen an geldi. Gram altın haftanın üçüncü iş gününde 1005 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın ise gram altından aldığı destekle yükselişe geçti. Peki bugün tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte anlık ve güncel rakamlar…

Motorine büyük zam! Litresi 28 lirayı aştı: 8 Haziran benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir zamlı motorin fiyatları Benzin ve motorin fiyatları, dün gece gelen zamla vatandaşların gündeminde. Dolar kurunun yükselmesi ve Brent petrolün 120 doların üzerine kadar çıkması akaryakıtta zam haberlerini peş peşe getirdi. Dünya genelinde devam eden petrol krizi Türkiye’yi de derinden etkiledi. 2022 yılının başından bu yana benzin fiyatlarına 10 TL’nin üzerinde zam uygulandı. Gelen son zammın ardından motorinin litre fiyatı 28 TL’ye kadar dayandı. Peki motorine zam geldi mi? Motorine ne kadar zam geldi? Benzinin litresi kaç TL? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte 8 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…

Tüm dünya bu karara kilitlendi! Benzin ve motorinde rüzgar tersine dönebilir (6 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları) Brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş iç piyasada benzin ve motorine zam olarak yansımakta. Brent petrolün 120 doları aşmasıyla akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmişti. Benzinin litresi 26,23 TL’yi aşarken motorinin litresi 25,89 TL’ye kadar yükseldi. Tüm dünyanın gözü ise Venezuela’dan gelecek olan habere kitlendi. Uzun süredir Venezuela'dan petrol ithalatını yasaklayan bazı ülkeler petrol fiyatlarındaki artışla tekrardan Venezuela’nın kapısını çaldı. Eğer olumlu bir sonuç alınırsa fiyatlarda düşüş bekleniyor.