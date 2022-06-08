Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiren yeni kira düzenlemesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bakan Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

"DÜZENLEMENİN GEÇİCİ OLMASINA ÖZELLİKLE ÖNEM VERDİK"

Bakan Bozdağ, "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

"Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor" diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur.

Bakan Kurum’dan fahiş kira açıklaması: Gelecek olan kira düzenlemesi ev sahibi ve kiracıları mutlu edecek Fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kiralarla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek.” ifadelerini kullandı.