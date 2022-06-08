Türkiye Gazetesi

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kadın koordinasyonunda 14 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin tanıtım toplantısında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarına dikkat çeken Asmalı, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurguladı.

“ASGARİ ÜCRETE EK BİR ÖDEMENİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Enflasyon oranlarına dikkat çeken Asmalı, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulayarak "Asgari ücret konusunda bizler çalışanımızın insanca yaşama hakkı olduğunu, emeğinin karşılığını zamanında alması gerektiğini hep söyledik. MÜSİAD olarak geçen yıl asgari ücretin 4.000 Lira üzerinde olması gerektiğini ilk söyleyen biz olduk. Günümüzde yaşanan enflasyon oranlarının bu kadar yüksek seyretmesi alım gücünü düşürdü. Bu alım gücünü bir miktar daha rahatlatacak düzenlemeye biz de destek veriyoruz. Bu işverenlere bir vergi yükü olarak gelmemeli tamamen çıplak bir ek ücret gibi bir düzenleme olmalı. Asgari ücrete ek bir ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

“VERDİĞİNİZ ZAMLARDA ANLAMSIZ KALIYOR”

Enflasyon rakamlarına değinen Asmalı, verilerin düşmedikçe zamların anlamsız olduğunu söyleyerek "Enflasyon oranında bir faiz artışı olsa Türkiye'de birçok yatırım durur. Yüzde 70'in üzerindeki bir kredi oranıyla insanların yatırım yapma iştahı azalırdı. Bu noktada hükümetin düşük faiz politikası yatırımcılar için çok büyük bir imkan. Birçok yatırımcı düşük faiz imkanlarından kredi hacmini büyüterek yatırım yapıyor. Bu manada olumlu buluyoruz. Biz faizin getiri tarafındansa yatırım tarafını düşünüyoruz. Getiri tarafını yaptığımız ticari kazançtan elde etmeyi daha uygun buluyoruz. Ama hayat pahalılığının da kontrol altına alınması lazım. Enflasyon rakamlarının bir miktar düşüşe geçmesi sevindirici. İnşallah bu düşüş daha da artarak devam eder. Zira bu noktada verdiğiniz zamlar da anlamsız kalıyor. Enflasyonun aşağı gelmesi noktasında da kalıcı çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı.

“DÖVİZDEKİ BOLLUK KURLARI DÜŞÜRECEK”

Bu dönemde enflasyonun düşeceğini tahmin ettiklerini belirten Asmalı, "Turist ve gurbetçi girişleri başladı. Özellikle turizm sezonu çok hareketli geçiyor. Hemen yanı başımızda Rusya-Ukrayna savaşı olmasına rağmen başka ülkelerden ciddi bir talep var. Onlardan sağlanan döviz girdileriyle birlikte, dövizde bir bolluk yaşanacağını kurlarda gevşeme olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde baharın gelmesiyle sebze-meyve fiyatlarının azalmasıyla enflasyonda düşüşün olacağını ve ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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