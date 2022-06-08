Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi. Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.
1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.
Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.
Son dakika! Bakan Bozdağ'dan konut kirası açıklaması: Yüzde 25'i geçemeyecek Kira artışında sabit orana dair son dakika açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" dedi.