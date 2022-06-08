Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi. Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.

Son dakika! Bakan Bozdağ'dan konut kirası açıklaması: Yüzde 25'i geçemeyecek Kira artışında sabit orana dair son dakika açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" dedi.