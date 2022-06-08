Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki yukarı yönlü hareketelenmenin devam etmesinin ardından, dolar 17 TL bandını aştı. Bu gelişmelerle birlikte akaryakıta zam geleceği öngörülürken, sektör kaynaklarından bu bağlamda açıklama geldi. Alınan bilgiye göre; LPG'ye en az 50 kuruş zam gelebilir.

LPG'YE 50 KURUŞ ZAM GELİYOR

Milli Gazete'de yer alan habere göre; dolar kurundaki artışın etkisiyle LPG'ye (Otogaz) en az 50 kuruş zam bekleniyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşmesi beklenen zam, Merkez Bankası'nın bugünkü kapanış kurlarının belli olmasından sonra yeniden şekillenecek.

LPG'ye en son mayıs ayında 1 liralık indirim gelmişti.

8 HAZİRAN GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG fiyatları İstanbul Anadolu Yakası'nda 11.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zam sonrasında İstanbul Anadolu Yakası'nda 12.11 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.

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