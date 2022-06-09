Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - İSTANBUL

Enflasyonist ortamda çalışanlarını korumak için ara zam kararı aldıklarını ve tarih olarak temmuzu belirlediklerini anlatan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, geç olmaması için zammın bir kısmını mayısta verdiklerini söyledi.

Yurt içinde durgun giden pazarda son açıklanan Konut Finansman Paketi’nin önemli bir hareketlilik getirmesini beklediklerini ifade eden Alperat "Bu da inşaat malzemeleri sektörüne olumlu yansıyacaktır. Mardin’deki fabrikamıza yaptığımız 23 milyon TL’lik ek yatırımın ardından sektörün güçlü firması Lyksor Kimya AŞ’nin yüzde 75’ini 140,6 milyon TL’ye satın aldık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde inşaat sektörünün yüzde 0,9 küçüldüğü 2021’de net kârımızı yüzde 158,5 artırdık" dedi.

IRAK’TA ÜRETİM DE HEDEFLİYOR

Geçen yılı bütün ürün gruplarında hedeflerinin üstünde tamamladıklarını anlatan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da "2020’de yaklaşık 84 milyon TL olan net kârımızı 2021’de 213,2 milyon TL’ye yükselttik. Yurt içi satışlarımızı yüzde 43,8, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 78 artırdık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkelerin başında ise Irak ve Fransa geldi. İhracatımızda yüzde 60’la en büyük payı oluşturan Irak stratejik öneme sahip" diye konuştu.

Karaoğlu, Irak’ta üretim yapmayı da planladıklarını ifade etti. 2022’nin ilk çeyreğinde net dönem kârlarını yüzde 194 artışla 70,8 milyon TL’ye çıkardıklarına işaret eden Karaoğlu, 2022’de yüzde 80- 100 aralığında büyüme, 130 ila 150 milyon TL civarında yatırım hedefleri olduğunu kaydetti.

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