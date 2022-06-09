Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün 1000 TL seviyesini aşan gram altın bugünde yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın ise kritik seviyeyi aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise vatandaşları uyararak Ekim ayına hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın kaç TL? Tam, yarım, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte 9 Haziran 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 1.024,85 TL, Satış 1.025,08 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 1.645,19 TL, Satış 1.682,72 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 3.280,10 TL, Satış 3.365,44 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 6.786,41 TL, Satış 6.957,31 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.853,99

SATIŞ: 1.853,28

‘Bu seviyeden alım yapmam’ diyen İslam Memiş uyardı: Beklemek bugünlerin en büyük kazancı olacak Altın ve dolar hafta başındaki yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Dolar kuru altı ayın ardından ilk defa 17 TL’yi aştı. Gram altın ise 1000 TL seviyesini geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar ‘Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altında pik seviye ne? Dolar kurunda son durum ne?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalarda ralli döneminin başladığını ve hipnoz etkisiyle alım yapanların zarar edeceğini söyledi. Yatırımcıları bekleme konusunda uyaran İslam Memiş “Ters rüzgar gelirse açıkta kalırsınız. Beklemek de bu günlerin en büyük kazancı olacak” diyerek vatandaşları uyardı.

‘Kritik günlerden geçiyoruz’ diyen İslam Memiş gram altın ve dolar için yeni öngörüsünü açıkladı: Her an çakılabilir Haftaya yükselişle başlayan altın ve dolar kuru, haftanın üçüncü iş gününde kritik seviyelere kadar çıktı. Gram altın 1000 liranın üzerine kadar çıkarken, dolar kuru altı ay sonra 17 TL’yi geçti. Piyasalardaki hareketliliğe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Şuan kritik günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da anladığımız üzere her an yeni bir paket açıklanabilir ve ani geri çekilmeler yaşanabilir. Bu durumda yatırım yapan vatandaşlar ters pozisyonda kalabilir.” diyerek uyardı. Vatandaşların Ekim ayına hazırlık yapmaları gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, gram ve dolardaki yeni öngörülerini açıkladı.

İslam Memiş 'şu anda riskli' dedi, ekim ayını işaret etti: Yavaş yavaş hazırlık yapın Ekim ayını işaret eden İslam Memiş, altın ve gümüş konusunda uyardı, yatırımcıları iki gruba ayırdı. Yerel ve küresel piyasalardaki dalgalanma sonrası altın ve dolar fiyatları da hareketlendi. Gram altın bin lira sınırında, çeyrek altın ise 1611 liradan satılıyor. Dolar ise 16,70 sınırını aştı, euro kritik seviyelerde. Yatırımcılara seslenen ve "TL bazındaki performansları şu anda riskli buluyorum" diyen Memiş, ""Elinde varlığı olanların ekim ayına hazırlık yapması gerekiyor" ifadesini kullandı.