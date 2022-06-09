Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan ekonomi başlıklarında hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz. Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı. Söz konusu açıklamanın ardından piyasaların ateşi söndü. Öyle ki altın ve dolar fiyatları sert bir düşüş yaşadı.

9 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

Altın fiyatları dolar kurunun ani artışla 17,20 seviyesine yükselmesinin ardından 1.030 lirayı test etti. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasının ardından altının gram fiyatı 1000 TL seviyelerine geriledi.

Gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru açıklamaların ardından 16.80 seviyelerine kadar geriledi.

Yeni paket açıklandı: Altın ve dolar düştü... İslam Memiş'ten kritik uyarı Hazine ve Malye Bakanlığı'nın yeni ekonomi paketine dair açıklamasının ardından, altın ve dolar fiyatlarında ciddi düşüş başladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşların aklına, "'Altın alınır mı? Dolar düşer mi yükselir mi?'' soruları geldi. Finans analisti İslam Memiş ''Altın ve dolar almalı mıyım satmalı mıyım?'' sorularına cevap verip kritik uyarılarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan ekonomi başlıklarında hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceğiz. Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yeni paketin ayrıntılarının duyurulmasıyla söz konusu düşüşün devam edeceği öngörülüyor.

Bakanlıktan ekonomide yeni paket duyurusu: Bu akşam açıklanacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yeni adımların atılacağını açıkladı. Söz konusu adımların bu akşamdan itibaren duyurulmaya başlanacağının söylendiği açıklamada, " Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edilecek" dendi.

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ilk meyvelerini verdi Enflasyonla mücadelenin ilk öncelikleri olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunurken, geçtiğimiz yıl devreye giren Türkiye Ekonomi Modeli'nin de meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

İFM kanun teklifi TBMM'de: Ekonomiye yıllık katkısı 9 milyar dolar olacak İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yönetimi ve işletilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.Meclis'teki teklife göre, Finans Merkezindeki kuruluşlara süper teşvik verilecek, kazançlar vergiden istisna olacak.