Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi için yeni bir uygulama başlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında, “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” ifadesi yer aldı. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES’lerin, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin Bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi. İhraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

KREDİ VADELERİ VE KREDİ KARTI ASGARİ ÜDEME ORANI DEĞİŞTİ

Ekonomiyle ilgili bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi. BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu. Buna göre Kurul, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Kurum, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı. BDDK, devam etmekte olan çalışmalar hakkında şunları kaydetti: “Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”

BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine vade sınırı Yeni ekonomi paketinin açıklanmasının ardından bir açıklama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kredi kartı asgari ödemeleri yüzde 20 ve yüzde 40 ile sınırlandırıldı.