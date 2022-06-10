Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu düzenlediği basın açıklamasında Türksat 5B hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, 14 Haziran Salı günü Türksat 5B’nin hizmete alınacağını duyurdu. Karaismailoğlu “Ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e yükselecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydumuz; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz” diye konuştu.

2023’TE 6A AKTİF OLACAK

Türkiye’nin uydu projesi çerçevesinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu “Türkiye, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uydusunu başarı ile uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefimiz, kendi uydusunu projelendiren, entegrasyon ve testlerini yapan dünyada sayılı ülkeler arasına girmektir. Bu hedefimize uygun olarak, yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın entegrasyon ve testleri TUSAŞ Uzay Sistemleri Entgerasyon ve Test Merkezinde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A duyurusu: 2023'te fırlatacağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için önemli bir açıklama yaptı. Bakan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde yani 2023'te uydunun uzaya gönderilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Türksat 5B dünyaya açılıyor: Türkiye uzaydaki gücünü Washington’a taşıyor ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük uydu fuarı Sattellite 2022’e bu yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türksat ve Profen firmaları ile birlikte katılarak çıkarma yapacak.