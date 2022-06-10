Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir “Tekstil sektöründe başlayan hikâyemizle iş dünyasında 40 yılı aşkın geçmişe sahip bir aile şirketiyiz. 2011’de ise tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı’yı hayata geçirdik” dedi. Siltaş Panorama projesinin Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğuna dikkat çeken Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir de “Projemizin yüzde 65’ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık” diye konuştu.



Projeyi, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir (ortada), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir (solda) ve Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç tanıttı.

Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç ise “Projemizde 104 adet 2+1, 485 adet 3+1, 50 adet 4+1, 6 adet 5+1 ve 5 adet dubleks dairemiz bulunuyor. Metrekare fiyatlarımız şu an itibarıyla 28 bin liradan başlıyor. Daire tiplerine göre ise 2+1’lerde 2 milyon ila 3 milyon arasında, 3+1’lerde 3 milyon ila 6 milyon lira arasında, 4+1’lerde 6 buçuk milyon ila 8 buçuk milyon lira arasında, 5+1’lerde ise 9 milyon ila 18 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. Lansmana özel yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Ödemenin yüzde 40’ını peşin alıyor, kalan kısmında da şirketimiz bünyesinde 24 aya kadar taksityapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tema İstanbul 2'de inşaat yükseliyor Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş ortaklığında Atakent’te konumlanan 2.280 konut ve 70 villalı Tema İstanbul 2 projesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.