Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında doğalgaza dair müjdeleri peş peşe vermiş, çalışmaların yavaş yavaş başlayacağını ve gazın vatandaşların kullanımına sunulacağını açıklamıştı.

Fatih sondaj gemisi, 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmiş, bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.

KARADENİZ GAZI GELECEK YIL MUTFAKLARA GİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Karadeniz'de bulunan doğalgazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Denizde bulunan doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek.

Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Limanı'na ulaştı. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tören düzenlenmesi bekleniyor.

Öte yandan doğalgazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada boru döşeme çalışmaları başladı.

13 HAZİRAN'DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran'da 'Castoro-10' isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

4200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

2200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretiminin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

Karadeniz gazında kritik safha aşıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.