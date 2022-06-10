Türkiye Gazetesi

Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor.

Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.

TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bankadan yapılan açıklamada "Rusya Merkez Bankası önümüzdeki toplantılarda politika faizinin düşürülmesine ihtiyaç olup olmadığının değerlendirecek" ifadesi yer aldı. Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının 22 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Banka ayrıca 2022 yılı enflasyon beklentisini de yüzde 18-23 aralığından yüzde 14-17 aralığına düşürdü.