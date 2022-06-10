Türkiye Gazetesi

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekonomik paket sonrası düşüşe geçen dolar kuru düşüşe geçmişti. Piyasaların merakla beklediği ABD Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasının ardından dolar iyice geriledi. Dolar kuru şuan 17 seviyenin altına düştü. Gram altın ise 1000 TL’ye kadar gerilemiş durumda. Peki ABD enflasyon verileri piyasaları nasıl etkiledi? Dolar kurunda son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN

Gram altın fiyatı ise ABD enflasyon verisi öncesi 1000 lira bandında seyrediyordu. Altının gram fiyatı veri sonrası 997 liraya kadar düşüp tekarar bin lira seviyesine çıktı. ABD enflasyon kararı sonrası ons altın 1830dolar seviyesine kadar düştü. Ardından yükselişe geçti. Ons altın şu sıralar ise 1843 dolar seviyesinden değerleniyor.

Piyasaların gözü ABD’den gelecek olan kararda! ABD enflasyon verisi açıklaması saat kaçta? ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi? Piyasaların gözü bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde. Küresel piyasalara yön veren ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Kritik karara saatler kala dolar ve altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Peki ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi? ABD enflasyonu yüksek açıklanırsa dolara etkisi nasıl olur? Dolar fiyatı artar mı? ABD Mayıs enflasyonu saat kaçta açıklanacak? İşte ABD enflasyonu öncesi piyasalarda son durum…

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