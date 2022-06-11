Türkiye Gazetesi

Açıklanan GES ihracına ilişkin detaylara göre, senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek ve talep toplama işlemleriyle kupon ve anapara ödemeleri, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler için asgari talep tutarı 1000 lira olacak ve 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.

İKİ KİT’E ENDEKSLİ OLACAK

Senetlerin getirileri, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran cuma günü, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

BÜYÜME, İSTİHDAM, GELİR DAĞILIMI

Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalara devam edileceğini söyleyen bakanlık kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacağını belirtti. Bakanlık zorunlu kamu giderleri dışındaki bütün alanlarda kontrol süreçlerinin etkinleştirileceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı makroihtiyati tedbirlerin güncel ekonomik şartlar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edileceğini de vurguladı. Öte yandan Merkez Bankası da yaptığı açıklamayla TL cinsinden nakdî kredilere yüzde 10 olarak uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükselttiğini açıkladı. BDDK ise kredi vadelerine limit getirdi. 50 bin liraya kadar kredilerde 36 ay olan vade devam edecek. 50-100 bin arasındaki tutarlar için 24 ay vade uygulanabilecek. Yeni kararla, 100 bin lira ve üzerindeki krediler için 12 ay sınırlaması getirilmiş olacak. BDDK ayrıca 25 bin liranın üzerindeki kredi kartları için yüzde 40, bunun altındaki limitlerde yüzde 25 asgari ödeme şartı getirildi.

'EMTİA PAZARI' YATIRIMCIYA YENİ İMKAN

SPK, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarının kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını açıkladı. Borsa İstanbul bünyesinde kurulan Emtia Borsası ile emtia yatırımı için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının, işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Aynı zamanda yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler bu işlem için SPK’ye ihraç ücreti ödemek zorunda iken, alınan kararla bu şirketler bahsi geçen ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtularak, şirketlerini büyütmek için yurt dışında elde ettikleri halka arz kaynaklarını şirketlerine aktarmada kolaylık yaşayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Gelir Endeksli Senet (GES) uygulaması nedir? GES sitemi nasıl işlenecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki sert dalgalanmalar karşı dün akşam yeni ekonomik paketin ilk adımlarını attı. Bakanlık tarafından açıklanan pakete göre Hazine, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihraç edecek. GES için talep toplama işlemleri 15 Haziran'dan itibaren başlayacak. Peki GES nedir? İşte paketin ayrıntıları…

