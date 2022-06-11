Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, küresel gıda fiyatlarına olumsuz yansıyor. Özellikle buğdayın üretim merkezi olan iki ülkeden tedarik problemleri yaşanıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye buğday ve arpa üretimi konusunda ‘kendi kendine yeten’ ülke olma pozisyonunu koruyor. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday ve arpa rekoltelerinin bu yıl iyi olduğunu belirterek “Türkiye’deki üretim bu yıl oldukça iyi, kendimize yetebilecek şekilde. Elbette Türkiye’nin önemli ihracat kaynağı unlu mamuller. Özel sektör, bunlarla ilgili ihtiyaçlarını dış tedarik yöntemi ile temin edip, yurt dışına satışlar yapabiliyor. Ama yurt içi üretimimiz bize yetecek. Dünyada da üretimde çok büyük problem yok. Bir miktar artsa da bir miktar azalsa da bazı ürünlerde, 2022 yılında bir kıtlık söz konusu değil” dedi.

‘ARZ FAZLASI BİLE OLABİLİR’

Güldal, bu yıl rekoltede geçen yıla göre önemli artış olacağını kaydederek “2021’e göre önemli artış görüyoruz. 19,5 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa rekoltesi bekleniyor; bu noktada iyi bir sezon. Biz de stoklarımızın büyük ölçüde iç pazardan takviye edileceğini düşünüyoruz. Rekolte tahminleri yapıldı. Bunu TÜİK de açıkladı; bunun bir miktar altında olur, üstünde olur, temennimiz, beklentimiz inşallah üzerinde olur. Ama Türkiye’nin ihtiyacına yetebilecek bir miktar, özellikle makarnalık buğdayda arz fazlası bile olabilecek buğday üretimi söz konusu. Arpada da hemen hemen Türkiye’nin ihtiyacı olabilecek miktarda rekolte geliyor. Bunlar bu yılın geçen yıla göre daha iyi bir sezon olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATLARI ETKİLENMEYECEKTİR

Güldal, 2021 Eylül ayından itibaren un regülasyonunu yürüttüklerini hatırlatarak “Ekmekteki unun maliyeti yüzde 30’u geçmez. Bu yüzde 30’luk kısmın minimum seviyede etkilenmesini, ekmek fiyatlarına yansımasını en az seviyede tutmak maksadı ile un regülasyonu çalışması yapıyoruz. Haziran, temmuz, ağustos aylarında da devam edilmesi talimatı verildi. Kesintisiz devam ediyoruz şu anda. Hâliyle undan kaynaklanan fiyat artışlarının ekmek fiyatlarını çok fazla etkilemeyeceğini değerlendiriyoruz. Regülasyon yaptığımız un fiyatları, un sanayicilerinin fırıncılara sattığı fiyatlar en makul fiyatlar. Ekmeklik unun makul fiyatta tutulması için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ekmeklik buğday için ton başına 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı belirlendiğini hatırlattı. Güldal, bu yıl prim ödemesi de yapılacağını belirterek “Ekmeklik buğday ve makarnalık buğdayda ton başına TMO’ya satmak kaydı ile üreticilerimize 1.000 TL de hububat alım primi ödemeyi planladık. Arpada da ton başına 500 TL, TMO’ya teslim eden üreticilerimize hububat alım primi ödenecektir” açıklamasında bulundu.

Buğday üreticisine ekim ve satımda dev destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan buğday tavan fiyatları yüz güldürdü.

Ukrayna buğdayı yüzde 25 indirimle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya, Ukrayna ve BM ile tahıl koridoru konusunda anlaşmaya yakın olduklarını, ayrıca Ukrayna’dan alınacak tahıl ürünlerinde yüzde 25 indirim yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı AK Parti Kızılcahamam Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere müjdeyi duyurdu. Buğday alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun.” dedi.