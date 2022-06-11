Türkiye Gazetesi

Enflasyon ve döviz kuru gibi nedenlerle fiyatların arttığı konut piyasasına bir darbenin de emlakçılar tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Konut ve kira fiyatlarındaki artış sonrası hükümet devreye girdi, hem kira artışlarına sınırlama getirildi hem de birçok arsa satışa çıktı ancak bazı emlakçıların, hükümetin hamlelerine rağmen kira piyasasını speküle ettiği ortaya çıktı.

Ankara'nın bazı semtlerinde emlakçılar kapı kapı dolaşarak broşür dağıtıyor. Ev sahiplerine 'Evinizi en iyi fiyata kiraya verelim' ve 'Evinizin piyasası mevcut kiradan daha fazla' gibi söylemlerle bir nevi baskı yapan kiracılarını çıkarmalarına neden olan emlakçılar, hem kira fiyatlarında artışa neden oluyor hem de kiracıları mağdur ediyor.

'EVLERİNİZİ UCUZA VERMEYİN' BASKISI

Kendi ikametinin posta kutusuna emlakçılar tarafından broşür bırakıldığını, bu broşürde ev sahiplerinin aklını çelecek ifadeler yer aldığını ve bu emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avukat Taha Burak Özkan "Öncelikle kira fiyatlarının fırsatçılar tarafından artırıldığı bugünlerde, biz bazı tespitlerde bulunduk. Bu konuyla alakalı hukuksal girişimlerde bulunduk" dedi.

Özkan, "Ankara’da ikamet ettiğimiz sitede posta kutusuna bir takım emlakçılar tarafından 'Evlerinizin uygun fiyattan verildiğini, en yüksek fiyata kiraya verildiğine emin misiniz?', 'Evlerinizi kiraya verirken bizimle görüşün' gibi adeta 'Evlerinizi ucuza vermeyin', 'Bizimle beraber emlakçılar aracılığıyla evlerinizi en yüksek fiyattan kiraya verin' anlamına gelen broşürler dağıtıldığını gördük. Bu konuyla alakalı bir araştırma süreci içerisine girdiğimizde malum emlak ilan sitelerinde de sıkça sahte ilanlara rastladığımızı fark ettik. İlan numaralarını aradığımızda böyle bir evin olmadığını fakat örnek olarak 3 bin lira olan kiralık bir dairenin 3 bin TL, 3 bin 750 TL, 4 bin TL hatta 5 bin TL gibi fiyatlardan sahte ilanlarla internete verildiğini tespit ettik. Ve akabinde bu broşürle ilanların fotoğrafların çıktılarını alarak Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunduk. Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız şikayetimizin neticelenmesinin ardından bu zor zamanlara halkımıza tabiri caize fırsatçılık yaparak köstek olan şahıslarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"FIRSATÇILAR GÖZ AÇTIRMAYIN"

Hükümet tarafından yapılan yeni kira düzenlemesinin borçlar kanununa yeni bir madde olarak da eklendiğini söyleyen Özkan, "Bu geçici maddeyle Bakanlığımız ve TBMM, kiracıları ve ev sahiplerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenlemenin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Fakat her şeyi mahkemelerden, kolluktan, ilgili adli idari birimlerden beklememek lazım. Vatandaşların da fırsatçılara göz açtırmaması adına elinden geleni yapmalarını öneriyoruz" dedi.

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