Türkiye Gazetesi

Bakan Nebati, gelecek dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı komitelerinde aldıkları kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Diğer yandan tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık anlayışıyla hareket ettiklerini bu kapsamda 50 bin TL’ye kadar olan tüketici kredilerinde vade sınırlamasında azaltmaya gitmediklerini ifade eden Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla da desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Nebati, Gelire Endeksli Senetler (GES) hakkında ise şu bilgileri verdi: "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup, bankalarımız aracılıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlanacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacaktır.

Kiralık evde zam çıkmazı: Enflasyonun değil, TÜFE'nin de altında açıklandı Kira zamlarına uygulanacak olan yüzde 25 sınır, ev sahibi ve kiracılar arasındaki davaların artmasına neden olacak. Sektör temsilcileri tek geliri kira olan hane sayısının 2,5 milyon olduğunu belirterek "Kira geliri ile kredi ödeyen de var. Ayrıca yüzde 39’luk TÜFE oranına bile uymayan, yüzde 25’i hiç dinlemez. Problem iyice büyüyecek" diyor.