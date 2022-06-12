Türkiye Gazetesi

Arçelik Çayırova kampüsünde yer alan Arçelik Garage Innovation Hub’da düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan katıldı. Türkiye’deki 5G girişimlerinin imalat sanayine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesini, bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan program kapsamında girişimlere eğitim, mentorlük, finansman desteği verilecek. Aynı zamanda girişimlerle canlı saha uygulama testleri yapılacak, geliştirdikleri ürün ve çözümleri sektör temsilcilerine sunacakları aktiviteler düzenlenecek. 5G@EndTech programına “https://open-ecosystem.org/5G@EndTech” internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

5G ile bilişim ihracatı 3 kat artacak Türkiye, teknolojide çok önemli başarılara imza atıyor ama ihracat rakamları bu başarıyı tam ifade etmiyor. 5G teknolojileri ile yazılım ve oyuncuların desteklenmesiyle birkaç yıl içinde teknoloji ihracatının 3 kat artacağı tahmin ediliyor.

Audi, 5G bağlantılı araçları duyurdu Otomobil devleri, 5G özelliklerle donatılan yeni modeller geliştiriyor. Bu akıma son olarak lüks otomobil markası Audi de uydu. Alman otomobil şirketi, gelecekteki otomobillerin belirli modellerinde 5G bağlantısı sunacağını duyurdu.