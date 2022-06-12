Türkiye Gazetesi

Uluslararası İş Forumu zirvesinde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin yatırımcılar için yenilenebilir enerji, kimya, turizm, sağlık, altyapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dâhil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunduğunu kaydetti. Muş, Türkiye olarak, Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya istekli ve kararlı olduklarını belirterek “Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi halkların yararına olacaktır. Bu min- valde, karşılıklı ticaretin ve yatırımların teşvik edilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konularında iş birliğimizin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bizler hükûmet olarak engelleri ortadan kaldıracağız” dedi. MÜSAİD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin özellikle son yıllarda Arap ülkeleriyle ilişkilerinde çok boyutlu ve geleceğe dönük bir dış politika izlediğine işaret etti. Savunma sanayii, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışabilecek kalitede ürün ve hizmet üreten bir ülke konumunda olduklarını salgın sürecinde tüm dünyaya ispatladıklarının altını çizen Asmalı “Bu gücümüzü ve donanımımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Türk ve Arap yatırımcıları yakın gelecekte 3 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşturacak” diye konuştu.

Sağlık turizminde yabancının ilk tercihi diş ve estetik Türkiye sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi oldu. Diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek için ülkemiz, Avrupalıların uğrak noktası.