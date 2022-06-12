Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | TİVAT

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ’da başkent Podgoritsa’dan sonra ülkenin sahil kenti Tivat’ı da uçuş ağına ekledi. İstanbul Havalimanı’ndan Tivat Havalimanı’na dün düzenlenen ilk uçuş B737-800 tipi uçakla gerçekleştirilirken, uçuşta THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de yer aldı. Kurdele kesiminin ardından havalimanında düzenlenen törene; Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Karadağ Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Admir Adroviç, Karadağ Cumhuriyeti Sivil Havacılık Ajansının temsilcileri katıldı. Burada konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “Bugün, tarihî bağlarımız olan Karadağ’da sefer gerçekleştirdiğimiz ikinci noktamız Tivat’ı 340’ıncı noktamız olarak, dünyanın 128 ülkesine bağladık. Eşsiz coğrafyası, tarihi, zengin mutfağı ve Adriyatik kıyılarının güzelliğiyle bir cazibe merkezi olan Tivat’ı geniş uçuş ağımızla dünyaya bağlamaktan mutluyuz” dedi.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI

THY olarak 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen havayolu olduklarına işaret eden Ekşi “Dünyanın dört bir köşesini İstanbul üzerinden birbirine bağlamak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi artık dünyanın 128 ülkesinden Tivat’a misafirlerimizi getirecek, bölgenin turizm, ticaret ve kültürel manada gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz. 377 uçaktan oluşan dünyanın en genç filolarından biri ile misafirlerimize benzersiz bir yolcu deneyimi sunmayı vadediyoruz” diye konuştu.

HAFTADA ÜÇ SEFER YAPILACAK

THY, Tivat seferlerini 31 Ekim 2022’ye kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirecek. Tivat uçuşuyla iki ülke bağını daha da sıkılaştırdıklarını anlatan Ekşi, şöyle konuştu: Kotor Körfezi’nin incisi Tivat’a uçuşlarımıza şimdilik haftada üç sefer ile başlıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki frekans haklarının artırılması ile birlikte, sefer sıklığını da artırmayı istiyoruz. Tivat’ın doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çekeceğini biliyoruz. Biz de THY ailesi olarak Tivat şehrinin gelişimi ve potansiyelinin ötesine geçmesi için her türlü desteği vereceğiz.

Lider THY'den dev filo Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve 89 yıl önce kurulan THY, aradan geçen sürede global bir marka olurken dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu oldu.

THY, 4 ülkeye girişte koronavirüs tedbirlerini kaldırdı Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.