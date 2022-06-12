Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyatlar nedeniyle cebi yanan vatandaşın gözü yeni düzenlemede. Peki kira düzenlemesi Resmi Gazetede yayınlandı mı? Kira sözleşmelerinde bir önceki yılan ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde kira artışının yapılabileceğine ilişkin yeni yasal düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile fahiş kira fiyatlarıyla boğuşan vatandaş rahat bir nefes alacak. TBBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kira düzenlemesi ile ilgili merak edilenler her tüm detaylar…

SÖZLEŞME GERERSİZ SAYILACAK

Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

ZAM ORANI SABİT OLACAK

Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek. Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.

ESKİ SÖZLEŞMELERİ KAPSAMAYACAK

Yüzde 25 uygulaması dünden itibaren geçerli sayılacak. Yasal düzenleme geriye doğru uygulanamayacağı için daha önce yenilenen sözleşmeleri kapsamayacak. Ev sahibi bu oranın altında zam yapabilecek ancak fazlasını talep edemeyecek. Sabah'ın haberine göre, kira artışlarına ilişkin düzenleme geçici olup, sadece meskenler için uygulanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tahliye davası açılması durumunda mahkemenin ret edeceğinin aşikar olduğunu ifade etti.

“EV SAHİBİ ZORLA KİRACI ÇIKARAMAZ”

"Yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini sanmıyorum. Yasa hükmü mahkemeyi de bağlıyor. Ev sahibi zorla kiracı çıkaramaz" dedi. Hükümetin, bir yandan ev sahibi diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını belirtti. Bakan Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz. Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 250

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 500

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

Emlakçıların 'yüksek kira' oyunu: Fahiş fiyat için kapı kapı gezip broşür dağıtıyorlar Son dönemde artan kira fiyatları ekonomi gündeminin en önemli konularından biri haline gelirken, Ankara'nın bazı semtlerinde emlakçıların ev sahiplerine dağıttıkları broşürlerle kira piyasasını speküle ettikleri ortaya çıktı. Emlakçılar, 'Evinizi daha iyi fiyata kiraya verelim, evinizin piyasası daha fazla' gibi söylemlerle ev sahiplerine baskı yapıyor, bu durum da kira fiyatlarının artmasına ve kiracıların mağdur olmasına neden oluyor.

.