Türkiye Gazetesi

Sigortalının, prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, Covid-19 salgını sürecinde işi ve işçiyi korudu. İşsizlik Sigortası Fonuna, Mart 2002'den Mayıs 2022 sonuna kadar toplam 16 milyon 454 bin 468 kişi başvurdu. Bu başvurulardan şartları sağlayan 9 milyon 204 bin 805 kişi fondan yararlandı. Bu kapsamda hak edenlere toplam 46 milyar 48 milyon lira ödeme yapıldı. Fondan bu yılın ocak-mayıs döneminde, teşvik ve destek ödemelerine 9 milyar 556 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak 4 milyar 812 milyon lira, işbaşı eğitim programları için 2 milyar 332 milyon lira ve aktif iş gücü programlarına ise 1 milyar 729 milyon lira aktarıldı.

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Son dakika: TÜİK, nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik nisan ayında yüzde 0.1 artarak yüzde 11.3 oldu. Genç işsizlik yüzde 20 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 0.7 azalarak yüzde 21.7 oldu.

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu.