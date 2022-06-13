Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın (14 Haziran 2022) itibarıyle hizmete alınacak olan 5B uydusu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türksat 5B uydusunu hizmete alacak olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki 'Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Karaismailoğlu, “Anavatan” ve “Mavi Vatan”da olduğu gibi “Uzay Vatan”da da Türkiye’yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021’de uzaya fırlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu “Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz. 5B uydumuz 17 Mayıs’ta yörüngesine ulaştı. Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı. 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alınacak. Bu heyecanı 84 milyon vatandaşımızla paylaşacağız. Bu adımla birlikte Uzay Vatan’da da iddialı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4A’nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B’nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi hizmete alacağız Türksat 5B ne zaman hizmete girecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B'nin hizmete gireceği tarihi açıkladı. Karaismailoğlu: “14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız.”

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A duyurusu: 2023'te fırlatacağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için önemli bir açıklama yaptı. Bakan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde yani 2023'te uydunun uzaya gönderilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.