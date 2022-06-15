Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Capgemini World Wealth raporuna göre, yükselen piyasaların dünyadaki yüksek net değerli bireylerin nüfusunu yaklaşık yüzde 8 oranında artırdığı geçen yılla tam bir tezat oluşturuyor. Küresel finans piyasaları yüksek faiz oranlarının ve enflasyon kaygısının ağırlığı altında ezilirken, dünyanın en zengin 500 insanı sadece pazartesi günü 206 milyar dolar olmak üzere toplam 1,4 trilyon dolar kaybetti.

Kriptolardaki çöküş de hızlı yükselişi kuşatma altına almaya başladı. Verilere göre dünyanın yüksek gelirli bireyleri servetini yine de artırmayı başardı. 30 milyon dolar veya daha fazla yatırım yapılabilir varlığa sahip kişilerin serveti 2020'ye kıyasla yüzde 9,6 arttı.

Milyarderlerin tahtı sallandı: Elon Musk’ın artık 200 milyar doları yok! Tesla CEO'su Elon Musk, uzun zamandır 200 milyar doların üzerinde bir servete sahip olan dünyadaki tek kişiydi. Ancak artık o kadar parası yok. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor ancak serveti keskin bir şekilde düştü. 13 Haziran'dan bu yana, dünyada 200 milyar doların üzerinde tahmini bir servete sahip olan tek kişi olan Musk, bu çıtanın altına geri döndü.