Türkiye Gazetesi

1,7 MW kurulu güce sahip GES ile deponun enerji tüketiminin tamamı güneşten karşılanacak. 745 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak GES ile karbon salımında da 1.346 ton azalma sağlanacak. Bu da 16.500 ağaç kazanımına denk geliyor. BİM, 2020 yılında Batman, geçen yıl İstanbul Arnavutköy, Iğdır, bu yıl da Denizli ve Konya depolarında GES'i devreye almıştı. Batman, Arnavutköy, Iğdır, Denizli, Konya ve Samandıra depolarında toplam gücü 9 MW olan GES’ler beş binden fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapıyor.

İhracattaki rekora ‘enerji’ gölgesi! Nisanda 23 milyar 364 milyon dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza atıldı. İhracattaki yüzde 24,6’lık artışa rağmen, enerji kalemindeki 7,7 milyar dolarlık gider sebebiyle ithalat yüzde 34,9 artışla 29 milyar 466 milyon doları buldu. Nisanda dış ticaret açığı yüzde 98 artışla 6,1 milyar dolara çıkarken Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enerji hariç bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığını kaydetti.

Dünyanın en büyük çatı üzeri GES'i Osmaniye’de hayata geçiyor SolarAPEX, 71 milyon dolarlık yatırımla Tosyalı Holding için dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santralini inşa ediyor.