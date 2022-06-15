Türkiye Gazetesi

Yıllardır savunma sanayisinin ihracat şampiyonu olan TUSAŞ'ın yerine, Baykar şirketi girdi. Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarında büyük görev üstlenen, Azerbaycan'ın Ermenistan'la savaşında uluslararası arenada gövde gösterisi yapan, son olarak Ukrayna'nın Türk bayrağı gördüğünde coşmasına sebep olan SİHA'nın üreticisi Baykar, geçen yıl yaptığı 664 milyon dolarlık SİHA ihracatıyla savunma ve havacılık sanayisinin yeni ihracat şampiyonu oldu. Baykar, öz kaynaklı Ar-Ge projeleriyle bugüne kadar Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'yı geliştirdi ve kullanıma sundu. Her 3 platform da Türkiye'de kullanılmasının yanı sıra ihracat başarısına ulaştı. Şirket, aynı modelle Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı göreve hazırlıyor. İHA ve SİHA'larda ise Pakistan başta olmak üzere bazı ülkelerle ihracat görüşmeleri sürüyor. İHA ve SİHA'lara parça üreten birçok şirket de ihracat imkânına kavuşuyor.

Türk SİHA'larıyla hava üssü gündemde! ABD basını yazdı: Türkiye'nin altın, petrol ve uranyum zengini yeni müttefiki Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri, dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ABD merkezli Foreign Policy dergisi uranyum, petrol ve altın rezervlerine sahip Nijer'in Türkiye ile ilişkilerine değindi. Yazıda, ihraç edilen Bayraktar TB2, Songar ve Hürkuş gibi Türk SİHA'ları ile bir Nijer'de bir hava üssü oluşturulmasına yönelik planlar olduğuna dikkat çekildi.