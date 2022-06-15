Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler ve ilk kripto para birimi Bitcoin, sert şekilde düşüşe geçti. Son 24 saatte Bitcoin’in değerinde ciddi oranda bir gerileme gerçekleşti. Bitcoin’in değeri 15 Haziran 2022 Çarşamba günü öğle saatleri itibariyle 20 bin civarında. İşte bu sayı, son 18 ayın en düşük değerini gösteriyor. Üstelik son 5 günde Bitcoin’in değeri yüzde 25’e yakın düştü.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bitcoin 70 bin dolar civarında bir değere sahipken, şu andaki 20 bin dolarlık seviye kripto para yatırımcılarını ciddi şekilde etkiledi. Kripto para uzmanlarına göre bunun nedeni ise küresel çaptaki gelişmeler. Zira sadece kripto paralar değer kaybetmiyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, resesyon havası yayılırken enflasyon, faizler ve yaşam pahalılığı da sürekli olarak artıyor. Ek olarak, borsalar da düşüşte. Hal böyle olunca büyük yatırımcılar bile attıkları her adıma dikkat eder oldu. Pek çok kişi yatırım yapmaktan çekinir vaziyette.

ELON MUSK, BİTCOİN DİP VE TEPE NOKTASINI MI YAZDI?

Ünlü iş insanı Elon Musk’a dönecek olursak, milyarderin kripto para birimlerine olan ilgisini biliyor olabilirsiniz. Kendisi daha çok Dogecoin ile anılıyor ve bu coin’e büyük destek sağlıyor. Milyarder girişimcinin geçtiğimiz yıl attığı ‘sayılardan’ oluşan bir tweet gizemini korurken, komplo teorisyenlerinden yeni yorumlar gündeme taşındı.

Elon Musk, 14 Temmuz 2021’de kendisinin etiketlendiği “Bazı insanların bunları kodlanmış, anlamlı ve gizemli olarak yorumlayacağını umarak, geniş ve belirsiz şeyleri tweetlemeye başlamam gerekiyor. Bu zaten @BillyM2k ve tabii ki @elonmusk ile oluyor.” şeklindeki bir tweete gizemli 9 adet sayıyla cevap verdi. Musk, “48 61 68 61 20 74 72 75 65” cevabını verirken, komplo teorisyenlerine göre tüm bu sayılar Bitcoin’in dip ve tepe noktaları ile uyuşuyor. Kimi yorumlara göre ise bunlar koordinat olabilir.

Bununla birlikte, Elon Musk yeni bir tweetinde ise ‘Cryptonight’ yazdı. Musk’ın bu ifade ile anlatmak istediği şey belirsizliğini koruyor. Bir kişi milyarder ismin Cryptonight isimli madencilik algoritmasını ima ettiğini söyledi.

Milyarderlerin tahtı sallandı: Elon Musk’ın artık 200 milyar doları yok! Tesla CEO'su Elon Musk, uzun zamandır 200 milyar doların üzerinde bir servete sahip olan dünyadaki tek kişiydi. Ancak artık o kadar parası yok. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor ancak serveti keskin bir şekilde düştü. 13 Haziran'dan bu yana, dünyada 200 milyar doların üzerinde tahmini bir servete sahip olan tek kişi olan Musk, bu çıtanın altına geri döndü.

Kripto para piyasasında 180 milyar dolar buhar oldu: Bitcoin 18 ayın en düşük seviyesinde Kripto paralarda çöküş durdurulamıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verileriyle düşüşe geçen kripto paralar, kripto para fonlama şirketi Celcius'un piyasa şartları nedeniyle varlık çekimlerini askıya alması piyasadaki panik havasını artırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin 26 bin dolara kadar gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Günlük düşüşü yüzde 5.5'i buldu. Ethereum da yüzde 5.9'luk düşüşle bin 380 dolara geriledi. Toplam 3 günde 180 milyar dolar piyasadan silinmiş oldu.