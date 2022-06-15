Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz sonrası attığı çabuk adımlar, enerjide bağımlılığı hızla azaltacak. Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan 540 milyar metreküplük doğalgaz için harekete geçen Türkiye, karaya çıkartma çalışmalarına başladı ve borular döşeniyor. Belçika'da bulunan Louvain Katolik Üniversitesi (UCLouvain) Öğretim Üyesi Danila Bochkarev, "Söz konusu sahada keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz, enerjide dışa bağımlı konumda bulunan Türkiye'nin enerji piyasasını ciddi derecede etkileyecek kadar önemli" dedi.

"ENERJİ İTHALAT FATURASINI AZALTACAKTIR"

Bochkarev, küresel piyasalarda enerjinin pahalı olduğu bir dönemden geçildiğini ve enerji piyasasındaki yüksek fiyatların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "Söz konusu doğalgaz, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını ve buna bağlı olarak enflasyonunu azaltacaktır. Bu da hem enerji güvenliği hem de ticari açıdan oldukça önemli" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden bu yana süreci oldukça hızlı ilerlettiğine dikkat çeken Bochkarev, "Söz konusu sahada keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz, enerjide dışa bağımlı konumda bulunan Türkiye'nin enerji piyasasını ciddi derecede etkileyecek kadar önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Bochkarev, Karadeniz'in doğalgaz ve petrol açısından zengin olduğuna işaret ederek, "Gelecekteki olası her yeni keşif, jeolojiye, yukarı havza maliyetlerine ve enerji fiyatları eğilimine bağlı olarak duruma göre değerlendirilmelidir" diye konuştu.

SONDAJ ÇALIŞMALARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Vitaly Yermakov da Sakarya Gaz Sahası'nda 2030 yılına doğru maksimum üretim hacmine ulaşılabileceğini belirterek, "Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından ilk boruların kaynağı 13 Haziran'da yapıldı. Açık deniz sahasından Türkiye anakarasına kadar büyük derinlikte 170 kilometrelik geniş çaplı bir gaz boru hattının inşaatına başlanması, büyük ve çok karmaşık bir projenin ilk ve önemli bir adımı" dedi.

Yermakov, burada yapılan çalışmaların verdiği coşkunun ardından Türkiye'nin hem Karadeniz'in batı kesimindeki ekonomik bölgesinde hem de Doğu Akdeniz'de derin denizde arama sondajı çalışmalarını iki katına çıkartabileceğini vurguladı.

Türk jeologların yeni büyük açık deniz hidrokarbon yatakları keşfetmesinin olası olduğunun altını çizen Yermakov, "Böyle bir durumda Türkiye'nin enerji güvenliği önemli ölçüde güçlenir. Ayrıca ülkenin bölgedeki pozisyonu da güçlenecektir. Ancak yakın vadede piyasadaki yüksek gaz fiyatları Türkiye'nin mücadele edeceği etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz gazı için dev adım! Erdoğan'ın müjdelediği doğal gaz boruları mavi sularla bugün buluşuyor Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfinde bugün ilk borular döşenecek. 170 kilometrelik deniz hattındaki borular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan açılışla mavi sularla buluşacak. Öte yandan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.