Türkiye Gazetesi

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

EN SERT FAİZ ARTIŞI

FED'in haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

ENFLASYON BASKILARI ARTIRMIŞTI

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e ve 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye, 2023 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a ve 2024 için yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e yükseltildi.

Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 3,4'e, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e ve 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Kovid-19 krizinden toparlanan ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi göstermişti.

Enflasyon kontrolden çıktı, Fed’in faiz kararı piyasaları alt üst edecek! İslam Memiş yatırımcıları uyardı: ‘Gram altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek’ Küresel piyasaların gözü bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed’in kritik kararına odaklandı. Piyasalar ise ABD’de enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde gelmesiyle Fed’den 28 yılın en sert faiz artırım kararını bekliyor. Alınan karar ile altın ve dolar fiyatı yeniden yön bulacak. Peki Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed’in faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesi altın ve dolar için tahminlerde bulundu. Enflasyonun kontrolden çıktığını belirten İslam Memiş, gram altın ve dolar için düşüş seviyelerini açıkladı.

Piyasalarda Fed alarmı! İslam Memiş ‘Kontrollü soygun var’ diyerek uyardı: Gram altın bu seviyelere… Büyük gün geldi. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan karara odaklandı. ABD’de enflasyonun son 41 yılının en yüksek seviyesine çıkmasıyla küresel piyasalar alarm vermeye başladı. Fed’in ise sert bir faiz artırıma gitmesi bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ‘Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler?’ sorusunu cevapladı. Piyasalarda ciddi bir belirsizlik olduğunu belirten İslam Memiş, ‘’Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. 75 baz puan piyasaların dengesini bozabilir’’ ifadelerini kullandı. Altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyen Memiş, gram altındaki pik seviyesini de açıkladı.