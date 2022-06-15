FED, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.
Karar metninde FED, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,06 üzerinde 17,2744'ten tamamladı.
Dolar yükselişini sürdürürken dolar kuru 17,24'den işlem görüyor ve altında yukarı yönlü hareketlenme kaydedildi.
ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından gün içerisinde 1.010 lira seviyesinde işlem gördü.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.004,1 liradan tamamladı.
Gram altın FED kararının ardından yükselişe geçerek 1.009,04 lira seviyesini gördü.
FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk ABD Merkez bankası FED Haziran ayı toplantısının ardından dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed'in yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımı 1994'ten bu yana yapılan en büyük artırım oldu.
Piyasalarda Fed alarmı! İslam Memiş ‘Kontrollü soygun var’ diyerek uyardı: Gram altın bu seviyelere… Büyük gün geldi. Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan karara odaklandı. ABD’de enflasyonun son 41 yılının en yüksek seviyesine çıkmasıyla küresel piyasalar alarm vermeye başladı. Fed’in ise sert bir faiz artırıma gitmesi bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ‘Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler?’ sorusunu cevapladı. Piyasalarda ciddi bir belirsizlik olduğunu belirten İslam Memiş, ‘’Ciddi bir belirsizlik hakim Fed faiz artırımı ile enflasyonu düşüremediğinin farkında. 75 baz puan piyasaların dengesini bozabilir’’ ifadelerini kullandı. Altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyen Memiş, gram altındaki pik seviyesini de açıkladı.