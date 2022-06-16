Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Denizlerde 15 nisanda kapanan av sezonu ile birlikte balık fiyatları düzenli şekilde yükselmeye başladı. Balık fiyatları et fiyatlarını geçti. Bugün 1 kilo levrek 180 TL, 1 kilo çupra 140 TL, 1 kilo sardalya 90 TL, 1 kilo tekir 15-250 TL, 1 kilo barbun 500-750 TL, kalkan ise 800 TL civarında tezgâhta satılıyor.

Fiyatların yükselmesi ile ilgili birçok neden bulunuyor. Döviz kurunun artması ve enflasyonun yükselmesiyle doğru orantılı olarak maliyetlerin zirve yapması bir neden olarak öne çıkıyor. Akaryakıt fiyatları ve işçilik ücretleri de fiyatlara direkt olarak yansıyor. Balık av sezonunun kapanmış olması da yine fiyatları yukarı yönlü etkileyen bir durum. Bugün itibarıyla ise balık fiyatları et fiyatlarını geçmiş gözüküyor.

İHRACAT DAHA KÂRLI

Fiyatların artmasında bir diğer neden ise ihracat… Av sezonunun başlaması ile birlikte mevcut stoktan tüketim piyasaları ayakta tutuyordu. Ayrıca kültür balıkçılığı tüketime yetiyordu. Fakat mevcutta balık ihracatının artması iç piyasada ürün kalmamasına sebebiyet veriyor. Kültür balıkçıları dünyanın birçok ülkesine ürün satıyor. Daha kârlı olması nedeniyle yabancıya ürün satmak cazip geliyor. Ancak bu durum vatandaşın cebine olumsuz yansıyor. Çünkü ürün az olunca fiyatlar yükseliyor.

EN İYİSİNİ YABANCI YİYOR

Uzun yıllardır balıkçılık işi ile uğraşan Selahattin Akbal, malum ekonomik sebeplerden dolayı fiyatların arttığını ancak asıl artışta etken olan durumun ihracat olduğunu söyledi. Akbal "Somonun fiyatı son 1 yılda yüzde 300 arttı. 1 kilosu 350 TL’ye çıktı. Bu Türk somunu… Kültür balıkçıları tamamen ihracata yönelmiş durumda. İç piyasada mal kalmayınca fiyatlar uçtu. Fiyat dışında güzel ürün bulmakta zor. Levreğin en güzeli, çupranın, somunun en güzeli yurt dışına gidiyor. Eskiden orta direğin yemeği olan balık artık lüks oldu. Bizim ağırlıklı satışlarımız yabancılara oluyor. Vatandaş balık tezgâhına temkinli yaklaşıyor" diye konuştu.

59 ÜLKEYE İHRACAT YAPILYOR

Türkiye’de birçok balık çiftliği bulunuyor. Bu çiftliklerde üretilen balıklar 59 ülkeye ihraç ediliyor. Yılda 800 milyon dolarlık ticaret yapılıyor. Yıllık ihracat 253 bin tonu geçiyor.

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