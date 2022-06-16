Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Hilton, yeni markası ile Türkiye'ye girişi yaptı. Butik ve şık konseptiyle öne çıkan Canopy by Hilton İstanbul Taksim’in Çalık Holding AŞ ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Taksim 360'da yer alan Canopy, Hilton'un Türkiye'deki 8. markası olacak. Canopy'nin aynı zamanda Hilton'un Türkiye'deki 100. oteli olduğunu belirten Hilton Türkiye Yatırım Yönetici Direktörü Tuğrul Temel "Canopy, Hilton'un dünyadaki 47. oteli olacak. Canopy by Hilton İstanbul Taksim, İstanbul'un en dinamik bölgelerinden biri olan Taksim’e yoğun bir enerji getirecek" dedi.

Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Oteller Ülke Müdürü Armin Zerunyan da "Türkiye Hilton'un 65 yıl önce uluslararası ölçekte faaliyete başladığı ilk ülke. Dolayısıyla Hilton için Türkiye pazarında 100’üncü otele ulaşmak bu pazarla olan uzun süreli ve verimli ilişkileri göstermesi açısından çok önemli bir dönüm noktası. Varlığımızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bu önemli pazarda oluşturduğumuz eşsiz birikim ve kurumsal mirasımız ile iftihar ediyoruz " dedi.

Dünyanın en iyi otelleri açıklandı: Türkiye'den iki otel ilk 10'da Tripadvisor tarafından yapılan yarışma ile dünyanın en iyi 25 oteli seçildi, listenin ilk 10'unda Türkiye'den iki otel yer aldı.