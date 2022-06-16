Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde mayısta 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre mayısta konut satışı nisan ayına göre yüzde 7,73 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 arttı. Söz konusu dönemde yabancılara 5 bin 962 konut satılırken, ilk sırayı 1.275 konutla Rusya vatandaşları aldı. Ruslara satış geçen yılın aynı dönemine göre tam dokuz kat arttı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 177 ARTIŞ

Verilere göre ülke genelinde ipotekli konut satışları mayısta yıllık bazda yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde yapılan ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,3 artarak 129 bin 707'ye yükseldi. Konut satışları içinde ilk el konut satışının payı da yüzde 26,8 olarak tespit edildi. İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konutla Hakkari, 43 konutla Ardahan ve 75 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962'ye çıktı. Geçen ay konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Mayısta ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 1.275 adetle Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 736 konutla İran, 617 konutla Irak vatandaşları izledi. Yabancılar en çok İstanbul, Antalya ve Mersin'den konut almayı tercih etti.

Mars Investment Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, savaş sebebiyle Rusların Türkiye’ye ilgisinin artarak devam ettiğini söyledi. Hakan Bucak “Nisan ayından sonra mayısta da yabancı yatırımcı kategorisinde en çok Ruslar konut aldı. Geçen yılın aynı ayına göre yaşanan artış yüzde 900’leri aştı” diye konuştu. Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırını da değerlendiren Bucak, düzenlemenin fiyatları baskılamaya yetmeyeceğini belirterek “Karar sonrası yeni gerçekleşecek ev kiralamalarında çok daha yüksek rakamlar gündeme gelebilir. Hâlihazırda kirada olan evler için ise hızla satış kararı alınabilir. Çünkü ev sahipleri piyasa şartlarını göz önünde bulundurup kiralama yerine satış yapmanın daha avantajlı olduğu sonucuna varabilir” dedi.

BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI PARLAK DEĞİL

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Bu sene asıl birinci el konut satışlarında tablo pek parlak değil. 2013 ile 2018 arasındaki toplam 6 yılda da toplam satışların ortalama yüzde 47’si birinci el satışlardan oluşuyordu. 2022 ilk beş ayda bu oran yüzde 28’e geriledi.

EV SATIŞI ARTIYOR AMA EVİ OLMAYAN ALAMIYOR

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş: Gerçek ev sahibinin ev alamadığı, parası olanın enflasyona karşı kendini gayrimenkul ile koruduğu bir dönem yaşıyoruz. Kira fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ilk evini alacaklara daha detaylı teşvikler değerli olacaktır

ENFLASYON, YATIRIMCIYI HAREKETE GEÇİRDİ

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Yüksek enflasyon döneminde, yatırımlarını en yüksek getiride değerlendirmek isteyen yatırımcılar gayrimenkule yöneldi. Enflasyonun etkisi ipotekli satışlarda da hissedildi, konut yatırımcısı banka kredisini ucuz buldu.

Pendik’te 650 konutluk kentsel dönüşüm Siltaş Yapı’nın yeni projesi Siltaş Panorama satışa çıktı. 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşan projede çeşitli büyüklük ve özellikte 650 konut ve 24 ticari ünite bulunuyor.