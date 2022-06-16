Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) için kamu bankalarınca talep toplanmaya başlandı. Bu çerçevede, 15-22 Haziran döneminde GES ihracına ilişkin talep toplama işlemi yapılacak. Talep toplama, ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. GES’lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

EN AZ BİN LİRA

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak. Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak. Öte yandan 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple 23 Eylül ve 23 Aralık'ta yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde sıfır olacak. Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

Son dakika: Bakan Nebati: GES’te asgari getiri garantisi olacak Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES'lere konu olan KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES'te asgari getiri garantisi olacak" dedi. Bakan Nebati, kamu maliyesine ilişkin iddialarda bulunanlara ise "Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberle midemizi bulandırmayın" ifadelerini kullandı.