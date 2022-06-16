Türkiye Gazetesi

Konut kiralarına getirilen yüzde 25 artış sınırı kararından memnun olmayan ev sahibi bu tarihin dışına çıkmak için alternatif yollar geliştiriyor.

Yeni kuralla birlikte kayıt dışı emlakçılığın çoğalacağı, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki davaların sayısının artacağı uyarısı yapılan gündemde durulma da olmuyor.

SÖZLEŞMELERİ 1 SENE SONRASINA GÖRE DÜZENLİYORLAR

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, 10 Haziran’da uygulamaya giren ve 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak olan kuralda evini kiraya veren ev sahipleri yeni kira sözleşmelerini 2 Temmuz’a erteliyor.

İstanbul Emlak Brokerları Kooperatifi (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, 10 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz 2023’de bitecek şekildeki uygulamadan dolayı boşluktan faydalanıldığını belirtiyor. Özcan, ““Dolayısıyla şimdi girenler gelecek yılda yüzde 25 oranıyla anlaşma yapacak. Bu nedenle yeni kontratların gelecek yıl da yüzde 25’ten etkilenmemesi için 2 Temmuz’a erteliyorlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bazı ev sahipleri de ticari dairelerde olduğu gibi konut kiralamasında da “hava parası” talep etmeye başladı. Birçok ev sahibi de evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek için var olan kiracısını evden çıkarma yoluna gidiyor.

Emlak Pazarlama Şirketi TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ da uygulamayı değerlendirdi. Karadağ, “Düzenlemeye belki kiracısından memnun olan iyi niyetli bir kesim onay verecek, ancak büyük kısım artış için ne yapabilirim mücadelesi verecek. Kira tespit davalarında artışa neden olacak. Görece kendini güçlü bulan, ‘ben korkuturum, taciz ederim’ şeklinde kendinde hak bulanlar nedeniyle 3’üncü sayfa haberlerine kadar bu iş gidebilir” ifadelerini kullandı.

Zam tartışması sonucu kiracı ev sahibini öldürmüştü! Kiracının ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da ev sahibiyle aralarında zam tartışması yaşanan kiracı ev sahibini silahla göğsünden vurarak öldürmüştü. Katil zanlısı kiracının ifadesinde Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil’ dediği ve "Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm’ diyerek tehditlerde bulundu" şeklinde konuştu.

Ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü. Ölen adamın yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Bakan Kurum’dan fahiş kira açıklaması: Gelecek olan kira düzenlemesi ev sahibi ve kiracıları mutlu edecek Fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kiralarla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek.” ifadelerini kullandı.