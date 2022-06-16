Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2030'a kadar elektrikli araç şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağının altını çizerek, "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor" dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞEBEKE ALTYAPISINA 1 MİLYAR DOLAR YATIRILACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilerleyen yıllarda en önemli konu başlıkları arasında elektrikli otomobillerin yer alacağına işaret ederek, "Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken, artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım şirketi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) düzenlenen 14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler de konuşmacı olarak katıldı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., Adm Elektrik Dağıtım A.Ş., Ayedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş., Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda şebeke ağlarına ilişkin gelişmeler ve yatırımlar ele alınırken, şirketlerin planları, yol haritaları, dijitalleşme hedefleri masaya yatırılacak.

"İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 20 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Bakan Dönmez toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, 2021'de iklim değişikliğinden kaynaklı elektrik kesintileriyle karşılaşıldığını hatırlatarak, yaşanan sel, yangın, aşırı kar yağışı gibi olayların kriz yönetimi gibi konulara daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini hatırlattığını söyledi. Bakan Dönmez, doğal afetler karşısında her zaman dağıtım şirketlerinin hazırda tuttuğu kriz yönetim planları olmasına karşın bazı dağıtım şirketlerinin doğal afetlere kısa sürede müdahale edecek altyapıya sahip olmadığını gördüklerini söyledi. Bakan Dönmez, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi için bugüne kadar 20 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünyadaki iyi örnekleri ve teknolojileri baz alarak koruyucu donanım ve teknik ekipmanlarımızı geliştirdik. Böylece sahaya daha hazırlıklı ve daha tecrübeli çıkmış oluyorlar" diye konuştu.

Dönmez, çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaklarını kaydederek, can kaybının yaşanmadığı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sürekli geliştirildiği bir iş ortamı oluşturacaklarına dikkati çekti.

"16 MİLYAR LİRASI ŞEBEKE, 4 MİLYAR LİRASI DA DİĞER YATIRIMLAR OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIM HAYATA GEÇİRİLDİ"

Elektrik dağıtım sektörünün 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda hayata geçirebildiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Bazı şirketlerimiz beklenin altında kaldı ama onlara da biz bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıl yapılamayan bu yatırımların telafi edilmesi konusunda ikazlarımızı da yaptık. 2016-2020 yılları arasında yani üçüncü uygulama döneminde toplam 74,3 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için bu rakam 124 milyar lira olarak belirlendi. Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi" dedi.

"PLANLI BAKIM İÇİN 2021 YILINA TEKABÜL EDEN 3,24 MİLYAR LİRALIK BÜTÇEMİZİN 3,21 MİLYAR LİRALIK KISMINI KULLANDIK"

Bakan Dönmez, dördüncü uygulama dönemi için yatırım bütçesine ilaveten toplamda 21 milyar liralık bir planlı bakım bütçesi ayırdıklarını hatırlatarak, "Planlı bakım için 2021 yılına baktığımızda 3,24 milyar TL'lik bütçemizin neredeyse tamamına yakınını yani 3,21 milyar TL'lik kısmını kullandığımızı gördük. Bu da yüzde 99,3'lük bir gerçekleşme oranına ulaştığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KAYIP ORANIMIZDA ÖZELLİKLE SON 5-6 YILDIR BİR PUANLIK BİR DÜŞÜŞ VAR"

Teknik ve ticari kayıp ile mücadelenin geçtiğimiz yıllara oranla bir düşüş gösterdiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Kayıp oranımız 2000'li yılların başında yüzde 20'nin üzerindeydi. Bugün ise neredeyse yarı yarıya bir düşüş olduğunu görüyoruz. Özellikle son 5-6 yıldır bir puanlık bir düşüş var. 2021 yılında kayıp oranını yüzde 11,9 oranı ile kapatmış olduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, borçtan kaynaklı kesintilerin resmi ve dini bayramlar ile cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılmamasına ilişkin uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

"2030 YILINA KADAR ELEKTRİKLİ ARAÇ SOKET VE ŞEBEKE ALTYAPISI İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK"

Bakan Dönmez, ilerleyen yıllarda en önemli konu başlıkları arasında elektrikli otomobillerin yer alacağına işaret ederek, "Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar bir projeksiyon var elektrikli araçta. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz" dedi.

"2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılacak"

Dağıtık enerji üretiminin özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, "Tüketicilerimizi de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"YAKLAŞIK HER 9 SİBER ATAKTAN 1'İ ENERJİ SEKTÖRÜNE YAPILIYOR"

Bakan Dönmez, dijital dönüşüm ve siber güvenlik konusunda da şunları söyledi:

"Son olarak dijital dönüşüm ve siber güvenlik başlığından bahsedeceğim. Sektörel dijital olgunluk seviyesi diye bir çalışma yaptırdık, 1,4 çıktı. Havacılık ve savunma, sigorta, otomotiv, telekom ve teknoloji sektörlerinin gerisindeyiz bir miktar. Dijital olgunluk seviyemizi artıracak uygulamaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Aksi halde tüketici memnuniyeti ve şebeke güvenliğimiz noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11'i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1'i enerji sektörüne yapılıyor."